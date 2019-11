Crotone-Cittadella, i convocati di Venturato: out Vrioni e De Marchi

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del Cittadella Roberto Venturato per la sfida contro il Crotone di domani. Tornano a disposizione Rizzo e Gargiulo, mentre restano a casa, oltre lo squalificato Iori, sia Vrioni sia De Marchi, quest’ultimo per una lussazione alla spalla destra rimediata in allenamento. Questo l’elenco completo:

Portieri: Maniero, Paleari

Difensori: Benedetti, Adorni, Camigliano, Frare, Mora, Ghiringhelli, Rizzo, Ventola



Centrocampisti: Branca, Bussaglia, D’Urso, Gargiulo, Pavan, Proia, Rosafio, Vita

Attaccanti: Celar, Diaw, Luppi, Panico