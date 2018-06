Crotone, continuano ad aumentare le richieste per Simy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' al Crotone da due anni, ma Simeon Tochukwu Nwankwo - più noto come Simy - potrebbe salutare la Calabria a breve. L'attaccante nigeriano andrà al Mondiale con la sua Nazionale, mentre La Gazzetta dello Sport scrive che la permanenza dell'ex Portimonense non è certa. Le richieste per lui, infatti, continuano ad aumentare.