Crotone, convocati anche gli infortunati Barberis, Cordaz e Curado

Fonte: www.fccrotone.it/

© foto di Federico Gaetano

Rifinitura mattutina al centro sportivo per gli squali in vista della gara casalinga contro il Verona in programma domani alle ore 15 allo Scida.

Al termine della seduta, mister Stroppa ha convocato tutti i giocatori della rosa. Prenderanno parte al ritiro anche gli infortunati Barberis, Cordaz e Curado per stare vicino ai compagni.