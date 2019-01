© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del match vinto sul campo del Foggia, il portiere del Crotone Alex Cordaz ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sono molto felice perché non si può nascondere che il momento non era dei più semplici. Era frustrante il momento. Dobbiamo capire fino a che punto siamo da questa classifica, continuare a lavorare e aspettare che il tempo dia i suoi frutti".

C'è un momento in cui bisogna riannodare il filo e ripartire.

"Quello che conta è che siamo ultimi in classifica. Dobbiamo essere più concreti possibile e lottare per la salvezza".

Domenica c'è il Livorno.

"Noi abbiamo un percorso da fare. Ci sono partite, come quella col Livorno, che sono fondamentali. Dobbiamo cercare di non sbagliarle".

Due gare in cui non avete subito rete.

"Il discorso difensivo coinvolge anche gli attaccanti. Penso sia riduttivo addossare colpe alla difesa. Era un sistema che si era inceppato".

Quanto è stato importante Stroppa nel preparare la gara di oggi?

"Il mister ci prepara sempre con grande precisione e forza. Noi cerchiamo di seguirlo, abbiamo un percorso da fare per centrare il nostro obiettivo".