Crotone, Cordaz al 45': "Non era gol, dobbiamo rimanere compatti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alex Cordaz, portiere dei pitagorici, è intervenuto al termine del primo tempo tra Palermo e Crotone. Ecco le sue parole a DAZN:

Era gol o no?

"Nettamente no, non era nemmeno da mettere in dubbio. Non capisco le proteste".

Stroppa chiede più personalità: cosa vi è mancato?

"Facciamo un po' fatica a fraseggiare, grazie anche all' ottimo pressing del Palermo. Le condizioni del campo non sono buone, facciamo un po' fatica. Dobbiamo rimanere compatti e trovare l'imbucata giusta".