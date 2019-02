© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il portiere del Crotone, Alex Cordaz, ha parlato a Dazn, dopo il successo ottenuto contro il Palermo. Queste le sue parole: "Non potevamo sbagliare. Dovevamo far bottino pieno e ci siamo riusciti. Quello che conta adesso è vincere, siamo indietro. Il portiere deve parare, l'attaccante segnare, ognuno deve fare il suo. Non possiamo pensare agli altri, dobbiamo pensare a noi stessi, lavorare duro. Siamo un gruppo molto unito, abbiamo unità di intenti per riuscire a salvarci".