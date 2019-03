Crotone, Cordaz al 90': "Vittoria vitale, serve tempo per assimilare i nuovi concetti"

Alex Cordaz

Al termine della gara tra Salernitana e Crotone, terminata col successo rossoblù per 2-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn il portiere e capitano dei calabresi Alex Cordaz: "Vittoria vitale, la nostra classifica è veramente difficile. Credo che in questo momento del campionato sia importante trovare continuità. Non è stata la nostra miglior partita, ma quando hai volontà riesci a portare a casa i risultati. abbiamo fatto una partita di sostanza e attenzione, va bene così. Serve tempo per far tutto, è stata cambiata la squadra. Il nuovo tecnico ha portato nuove idee e serve tempo per assimilare dei concetti. Questi tre punti pesano tanto. Siamo partiti con i favori del pronostico e ci siamo inconsciamente seduti, anche se ci abbiamo sempre messo l'anima. La dimensione del Crotone? Che siamo terzultimi. E' il campo che parla, se vinci ti tiri fuori, altrimenti rischi di retrocedere".