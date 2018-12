Crotone, Cordaz: "Servono i fatti per uscire da questa situazione"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere e capitano del Crotone Alex Cordaz ha parlato ai canali ufficiali del club calabrese del momento difficile della squadra: “Il vero motivo per cui siamo in ritiro è appunto questo, non dobbiamo disperdere nessuna energia e focalizzarci sulla gara di domenica che è diventata importante. - continua Cordaz – Per uscire da questo momento bisogna parlare poco e fare tanto, dobbiamo rispondere solo coi fatti per tirarsi fuori il prima possibile da questa situazione, non mi piace vedere il Crotone in questa posizione di classifica”.