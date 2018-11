Crotone-Cosenza 0-0 al 45', ma è già dieci contro dieci: due espulsi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zero gol ma già due espulsi, all'intervallo di Crotone-Cosenza. Primo tempo caratterizzato soprattutto dal nervosismo: al 36' è stato Martella a vedersi sventolare un rosso per un fallo su Baez. Al 45' Maniero rimedia prima un giallo per proteste e poi un secondo cartellino per una gomitata ai danni di Curado. 0-0 al 45', ma è già dieci contro dieci.