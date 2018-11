Crotone-Cosenza, le formazioni ufficiali del derby calabrese

Cagliari-Torino, solo tre tiri in porta nei primi 45': record negativo in A

Nainggolan: "Non sono un bad boy. Anche i calciatori possono fumare"

Giuseppe Rossi: "Mi alleno coi Red Bulls. Potrei giocare in MLS"

Le pagelle del Cagliari - Bene la difesa, pochi spunti in attacco

Le pagelle del Torino - Diga Meité, Soriano ancora in ombra

Meite torna e si sente, Soriano non incide: le due facce del Toro

Gattuso: "È un Milan che non muore mai"

Cragno vs. Sirigu, pari senza subire reti. Conferme positive per Mancini

Sorrentino: "Lunedì diverso, ma campionato non finito. Spiazzati da Ventura"

Valencia, Gaya: "A Torino per vincere. CR7? Ogni tiro che fa è un gol"

Spal, possibilità per Viviano: è in rottura con lo Sporting

Chievo, Pellissier: "Futuro? Non ne ho idea. Il Napoli ci ha sottovalutato"

Tempi di derby calabrese in quel di Crotone, dove gli Squali andranno in campo contro il Cosenza. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

