© foto di Federico Gaetano

Serse Cosmi in cima alla lista dei possibili sostituti di Massimo Oddo sulla panchina del Crotone. L'esperto allenatore umbro potrebbe prendere il posto del giovane tecnico pescarese (anch'egli passato da Lecce nelle vesti di calciatore), sempre più vicino all'esonero dopo il pesante 3-0 rimediato tra le mura amiche contro lo Spezia. Più defilato, invece, un altro ex pugliese come Stroppa (a Foggia fino alla scorsa stagione), che già ad inizio anno aveva guidato con scarsi risultati i pitagorici. A riportarlo è Sky Sport.