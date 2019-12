Crotone, Crociata: "I tre punti ci volevano. Che bello tornare al gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Crociata, centrocampista del Crotone e autore del 2-1 con cui i suoi hanno battuto il Livorno, parla così a fine gara ai microfoni di DAZN: "Mando baci alla mia famiglia, sono venuti a trovarmi e sono molto felice. I tre punti ci volevano, ci fanno riprendere fiducia: bene per i compagni, per i tifosi e per tutto l'ambiente. La partita è stata difficile come tutte, siamo stati bravi a mantenere bene la palla: siamo stati aggressivi e attenti, e l'abbiamo portata a casa. Meno male sono tornato al gol perché mi mancava. Dopo il gol loro ci siamo detti che non era successo niente, e che dovevamo continuare a far così. Siamo andati sempre più forte e ce l'abbiamo fatta".

Quanto peserà saltare il Frosinone?

"Dispiace lasciare i compagni, visto che ci sono tante assenze. Ho provato a non farmi ammonire ma non ce l'ho fatta. Chi giocherà spero lo faccia bene".

Dove potete arrivare?

"Non lo possiamo dire, dobbiamo solo fare sempre di più ogni partita e cercare di fare più punti possibili".