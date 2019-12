© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riparte il Crotone, che ha ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica contro la Salernitana. Di questa, ai microfoni ufficiali del club, ne ha parlato il centrocampista Giovanni Crociata: "Abbiamo già la testa a domenica sera, non vediamo l'ora che arrivi. Cercheremo di continuare a dare il massimo in settimana come abbiamo sempre fatto per sfruttare tutto ciò che ci può far portare a casa qualcosa di positivo. Sarà una gara dura, come le altre, arrivare al massimo della forza sarà difficile ma ce la metteremo tutta: stiamo vivendo un periodo un po' sfortunato, ma la testa la abbiamo sempre in avanti, alla prossima gara, è quello che dobbiamo fare da qui al termine del campionato".