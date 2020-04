Crotone, Crociata: "Se riprenderemo a giocare, dovremo mantenere il secondo posto"

Ai microfoni di ilrossoblu.it, è intervenuto il centrocampista del Crotone Giovanni Crociata: "Mi sto allenando seguendo il programma che ci ha mandato il nostro prof. in più sono riuscito ad avere una ciclette per allenarmi nel migliore dei modi. Bilancio personale? Sono molto contento di quello che sono riuscito a dimostrare in questa parte di campionato e per i cinque gol fatti, di sicuro devo ringraziare la squadra, la società e lo staff tecnico. Qui a Crotone ci consideriamo una grande famiglia e grazie a questo ognuno di noi viene messo nelle condizioni per esprimersi al meglio".

Sulla ripresa dei campionati: "Si parla di ripresa del campionato e di un eventuale stop, sicuramente non è una decisione spetta a noi prendere ma dobbiamo cercare in questo momento di tutelare la salute di ogni cittadino perché penso che sia la cosa più importante. A ogni modo, della nostra stagione non posso che essere felicissimo, tra alti e bassi la squadra è riuscita a dimostrare quanto vale sopratutto rimanendo compatta nei momenti di difficoltà. Siamo rimasti sempre uniti trovando la giusta carica per affrontare ogni sfida. Dopo l’ultimo risultato contro il Venezia siamo anche riusciti a guadagnare un importantissimo secondo posto, in vista della ripresa del campionato dovremo concentrarci solamente sul mantenere questa importante posizione fino alla fine".