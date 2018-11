Crotone, Crociata: "Siamo carichi per il derby con il Cosenza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Crociata ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club rossoblu: "Una settimana di lavoro intenso e specifico stiamo cercando di mettere in pratica ciò che ci chiede il mister e stiamo immagazzinando tutto. Il derby col Cosenza? Siamo carichi e non vediamo l’ora di affrontare il prossimo impegno, un derby, per portare a casa qualcosa di importante. Cerco sempre di lavorare al massimo e migliorare giorno dopo giorno".