Crotone, Cuomo: "L'esordio al San Paolo in A e il gol al Livorno momenti indimenticabili"

vedi letture

Il difensore del Crotone Giuseppe Cuomo ha parlato ai microfoni ufficiali del club calabrese della stagione stoppata dall'emergenza Coronavirus e della lunga quarantena: “In questa stagione ho avuto la possibilità di giocare più partite rispetto all'anno scorso, sono cresciuto molto grazie al mister e allo staff ed è arrivata anche la gioia per il primo gol in Serie B contro il Livorno. L'ho segnato in casa davanti alla nostra gente ed è un qualcosa in più, un'emozione che non dimenticherò mai. Gioco in questa squadra fin da bambino, ho fatto praticamente tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra e indossare la maglia che rappresenta la città che mi ha cresciuto è un'emozione bellissima. L'esordio in A? È stato un qualcosa di incredibile e inaspettato anche per certi versi. Tra l’altro si è trattata di una doppia gioia perché per me che sono di Castellammare è stato fantastico esordire al San Paolo - conclude Cuomo – In questo mesi sono rimasto qui in casa tenendomi in forma con il programma che ci passava il preparatore e passando il tempo facendo videochiamate ai miei familiari e giocando alla play coi compagni. Da qualche giorno abbiamo la possibilità di allenarci al centro sportivo in modo individuale e facoltativo, è bellissimo poter sentire di nuovo l’odore dell’erba dei campi”.