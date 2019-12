© foto di Federico De Luca

Dopo il 2-1 rifilato al Livorno, il giocatore del Crotone Giovanni Cuomo ai microfoni della FCTV del club ha detto: "La partita si era messa male dopo il loro gol, non meritavamo di subirlo ma fortunatamente siamo riusciti a riprenderla da grande squadra e poi a contenerli e a non subire più altro. Sulla punizione è andata bene, abbiamo fatto gol e abbiamo fatto anche il secondo e abbiamo vinto meritatamente. E' stato un periodo buio di risultati ma non di prestazioni, ora dobbiamo ripartire e finire bene quest'anno".