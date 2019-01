Crotone, davanti tanti in uscita. Ma pochi nomi in entrata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In questa finestra di mercato l’attacco del Crotone potrebbe essere completamente rivoluzionato sia nel reparto dei trequartisti/esterni (dove i solo Salvatore Molina e Marco Firenze sembrano certi di restare) sia in quello dei centravanti (dove dovrebbe restare solo un Claudio Spinelli che ha giocato col contagocce in questa prima parte di stagione). Sia Simy sia Ante Budimir sono infatti in uscita, anche se probabilmente solo uno dei due partirà. Il nigeriano è seguito con grande interesse dal Lokeren, club di massima serie belga, mentre il croato è conteso dal Lecce in B e da Dinamo Zagabria e Celta Vigo all’estero. Se i salentini dovessero avere la meglio in Calabria potrebbe sbarcare, a titolo di parziale conguaglio, il centravanti Stefano Pettinari che in Salento ha collezionato 10 presenze senza segnare.

Per quanto riguarda esterni e trequartisti quasi certa la partenza di Adrian Stoian, ala sinistra seguita da Venezia e Salernitana, mentre per Andrea Nalini c’è sempre la corte dell’Hellas Verona sullo sfondo.

E in entrata? Per ora, Pettinari a parte, pochi i nomi che circolano attorno al club calabrese: Alessio Da Cruz dal Parma è passato allo Spezia, Marco Tumminello ha richieste da mezza Serie B (Lecce e Pescara le principali rivali), mentre per Marcello Trotta sembra in vantaggio la Cremonese, seguita da Brescia e Benevento. Con ancora 20 giorni di mercato tutto è possibile e il tempo per rinforzare l’attacco non manca, ma serve un’accelerata sopratutto qualora dovessero concretizzarsi i tanti addii ventilati in questi giorni.