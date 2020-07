Crotone, doppio record per mister Stroppa: 50 vittorie in B e 100 tra i professionisti

Doppio record per Giovanni Stroppa: il tecnico del Crotone ha collezionato 50 vittorie in serie B e 100 tra i professionisti, di cui 3 in serie A, 50 in serie B e 47 in serie C. Il primo successo di mister Stroppa, come riportato dai canali social della società rossoblù, risale al 18 settembre 2012 nella sfida contro il Sudtirol.