Crotone, Firenze al 45': "Dobbiamo chiudere la partita nella ripresa"

© foto di Andrea Rosito

Marco Firenze, centrocampista del Crotone, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo del match con il Carpi, chiuso in vantaggio per 1-0: "Dobbiamo cercare di chiudere la partita, perché in contropiede loro possono essere pericolosi. Sono troppo importanti per noi i tre punti, dobbiamo fare in modo da portarli a casa".