Crotone, Firenze al 90': "Possiamo fare ancora di più"

Marco Firenze

© foto di Federico Gaetano

Al termine del roboante successo del Crotone per 4-1 sul Foggia, il centrocampista dei calabresi Marco Firenze , autore del 2-0, ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "E' stata una grande partita contro un avversario forte che avrà un ruolo da protagonista. Abbiamo dimostrato che ci siamo e che col Cittadella è stato un incidente di percorso. Il mio gol? Era importante aumentare il nostro vantaggio, sono felice per il gol e per la vittoria. il Crotone comunque deve e può fare molto di più".