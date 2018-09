Crotone-Foggia, le formazioni ufficiali del match

Primo tempo bloccato sullo 0-0 fra Lazio e Frosinone. Il copione del match, proprio come ci si aspettava, ha visto la Lazio pressare subito forte alla ricerca del gol del vantaggio. Rete che arriva dopo 4 minuti con Milinkovic-Savic, ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo aver consultato...

Empoli, Butti: "Inizio positivo, la sosta sarà utile per recuperare"

Bologna, Pulgar: "Bloccato l’Inter per gran parte della gara”

Torino-SPAL ancora ferma per pioggia. Entro 10 minuti sopralluogo

Sassuolo-Genoa 3-1, la squadra di De Zerbi non si ferma: tris di Babacar

Sassuolo, Babacar al 45': "Oggi in campo la BBB. Continuiamo così"

Empoli, Caputo al 45': "Difficile sbloccarla, il Chievo non dà spazi"

Fuori Insigne e Verdi: Ancelotti cambia il Napoli per ribaltare il match

Queste le formazioni ufficiali di Crotone-Foggia, match valido per la seconda giornata di Serie B:

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

