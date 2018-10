Crotone, frattura al piede sinistro per Benali

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Crotone dovrà fare a meno per le prossime settimane del centrocampista Ahmad Benali infortunatosi al piede sinistro nel corso della sfida fra Libia e Nigeria. Gli esami a cui si è sottoposto il nordafricano hanno evidenziato la la frattura composta alla base del quinto osso metatarsale del piede, un infortunio che lo costringerà a indossare un tutore in attesa che siano valutate le strategie terapeutiche più opportune come comunica il club calabrese.