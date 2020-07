Crotone, Gerbo: "Cittadella e Pordenone, due scontri diretti per il sogno Serie A"

Nei prossimo due turni di Serie B potrebbe arrivare la sterzata decisiva per la seconda piazza del campionato. L'ultima che vale la promozione diretta in A. Per il Crotone, attualmente medaglia d'argento della cadetteria, ci saranno da affrontare Cittadella, prima, e Pordenone, poi, ovvero le due squadre al terzo sposto. Su questo doppio incrocio si è espresso dalle colonne del Corriere dello Sport il centrocampista dei calabresi Alberto Gerbo: "Il Cittadella è una squadra molto forte, sono anni che fa grandi risultati. Partita difficile, loro hanno fame e corrono tantissimo, dovremo stare attenti. Poi, avremo il Pordenone in casa per un altro scontro diretto".

L'ex Ascoli, arrivato a gennaio alla corte di Giovanni Stroppa, ha poi parlato del sogno Serie A: "Sarebbe bellissimo, è il sogno di ogni calciatore e mi piacerebbe concretizzarlo col Cortone. Adesso sono focalizzato su questo obiettivo e poi sarebbe il mio desiderio rimanere qua".