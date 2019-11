Crotone, Gigliotti: "Con l'Ascoli sarà uno dei match più difficili"

© foto di Andrea Rosito

Il difensore del Crotone Guillaume Gigliotti ha parlato ai canali ufficiali della sfida contro l’Ascoli, club in cui ha militato in passato: “Abbiamo iniziato bene il campionato ma possiamo fare di più , conosciamo la nostra forza e vogliamo fare sempre meglio Purtroppo sono arrivate due sconfitte ma si vede in campo che siamo sempre noi a fare la partita. - continua il centrale - Contro l’Ascoli sarà un match difficile, uno dei più difficili, e sappiamo che se non interpretiamo la gara come abbiamo sempre fatto non porteremo a casa il risultato. I giocatori, rispetto a quando sono andato via io, sono cambiati quasi tutti, però massimo rispetto per questa società che mi ha fatto crescere”.