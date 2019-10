Crotone, Gigliotti: "Contro l'Entella dobbiamo fare punteggio pieno"

Conferenza di avvio di settimana, in casa Crotone, con il difensore Guillaume Gigliotti, che ha tracciato un punto della situazione non solo dal punto di vista di squadra ma anche personale: "E' stato un avvio positivo, mi sento bene fisicamente e qua proponiamo un gioco che conosco da anni, ma sono stati bravi anche i compagni a farmi entrare subito in gruppo. Però il merito dei risultati non è solo di noi difensori, ma di tutta la squadra, perché anche i centrocampisti e gli attaccanti fanno pressing come vuole il tecnico, è un lavoro di squadra: in settimana lavoriamo molto in tal senso, e stiamo raccogliendo i frutti del tutto, anche se potevamo avere qualche punto in più. Ma siamo consapevoli della squadra che siamo e dove possiamo arrivare. In settimana lavoriamo molto sulla linea difensiva”.

Parlando poi del prossimo avversario, l'Entella: “Hanno iniziato forte con tre vittorie su tre gare, giocano insieme da qualche anno e si conoscono: dobbiamo essere bravi noi a prepararla bene perché giochiamo in casa e dobbiamo fare punteggio pieno".