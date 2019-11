© foto di Andrea Rosito

"Siamo pronti per il Cittadella, sarà una gara dura perché è una formazione tosta, ma noi sappiamo cosa vogliamo fare, aspettiamo di portare a casa punti".

Parola di Vladimir Golemic, che ha parlato ai microfoni ufficiali del Crotone. Al centrale pitagorico vengono poi mostrati interessanti dati statistici che lo riguardano: sono ben 843 i passaggi centrati per i compagni: “Non sapevo di questo dato e vi ringrazio, ma i meriti sono della squadra e del calcio che ci fa praticare il mister, un calcio che a me piace tanto. Se non avessi avuto compagni bravi, non avrei avuto questo esito: tutto parte da un grande gruppo e dall’ottimo calcio che stiamo proponendo. Spero che proprio per questo i tifosi accorrano numerosi allo "Scida", sono per noi un uomo in più”.