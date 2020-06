Crotone, Golemic: "Giocare senza l'entusiasmo della gente è negativo"

Il difensore del Crotone Vladimir Golemic ha parlato a Ilrossoblu.it della ripresa del campionato: “Fisicamente sto migliorando giorno dopo giorno, in questi mesi di stop ci siamo allenati anche se non è la stessa cosa dell’allenamento svolto sul campo e coi compagni. Posso però dire che sto registrando un miglioramento progressivo anche se siamo ancora lontani dalla migliore condizione. - continua Golemic parlando anche delle porte chiuse - Giocare senza il pubblico è una cosa brutta, perché ormai il calcio è diventato questo grazie ai suoi tifosi. Ovviamente appena ci saranno le condizioni per fare tornare la gente allo stadio in sicurezza sarà bellissimo, secondo me giocare senza l’entusiasmo della gente è negativo.”