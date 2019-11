Crotone, Golemic: "Sappiamo dove possiamo arrivare e come arrivarci"

© foto di Andrea Rosito

In attesa della sfida con l'Ascoli, in casa Crotone, è Vladimir Golemic, a raccntarsi dalle colonne del Corriere dello Sport. Queste alcune delle dichiarazioni del difensore rossoblù: "Dell’Italia mi piace un po' tutto, ma adoro il sud con il suo cibo, il clima e il calore della gente. Perché Crotone? Quando mi è arrivata l’offerta ho studiato squadra e città. Mi ha convinto l’energia che mi hanno trasmesso il presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna, il direttore sportivo Peppe Ursino e il segretario generale Emanuele Roberto. La città è carina, è bagnata da un mare bellissimo, c’è tutto quello che una cittadina deve avere. [... ] Sfortunatamente abbiamo perso due partite di seguito, può succedere, non siamo preoccupati, sappiamo dove possiamo arrivare e come arrivarci".