Crotone, Golemic: "Secondo posto meritato. Quarantena? Come un ritiro un po' più lungo"

Il difensore del Crotone Vladimir Golemic ha parlato sui canali ufficiali del club rossoblù del suo periodo di isolamento a causa dell'emergenza Coronavirus: “Vivo questa situazione come tutti, restando in casa e rispettando le regole. Guardo a questo periodo come un ritiro un po' più lungo del solito e ci tengo particolarmente a ringraziare tutti i dottori e gli infermieri che stanno lottando in prima linea contro il virus. - continua Golemic parlando della possibile ripresa – Sono d'accordo con i miei compagni che prima viene la salute e poi se possibile si riprenderà a giocare e ci atterremo a quanto sarà deciso. Con loro ci sentiamo ogni giorno su whatsapp e cerchiamo di passare il tempo. Questa stagione finora era stata bellissima, prima dello stop avevamo conquistato il secondo posto che era frutto del lavoro e dei sacrifici fatti. Poi qui mi trovo benissimo! Città, tifosi e società: Crotone ha tutto ciò che un giocatore desidera”.