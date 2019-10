Crotone, Golemic: "Un gol per Raffaele. Complimenti al Venezia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vladimir Golemic, difensore del Crotone autore del gol vittoria contro il Venezia, ha parlato a fine gara attraverso i microfoni di DAZN: “Dopo il 2-2 abbiamo sofferto e faccio i complimenti al Venezia che è la prima squadra che ci mette davvero in difficoltà in campionato. Il mio gol è stato importante e sono contento. Spero di farne altri. Crotone primo in campionato? La strada è lunga, ma è una bella sensazione. Dobbiamo pensare gara per gara, senza fare altri pensieri. La dedica per il gol? A Raffaele (il preparatore scomparso tragicamente nelle scorse settimane)”.