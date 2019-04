In uno dei momenti più delicati della stagione, con il Crotone invischiato in una lotta salvezza inattesa a inizio anno visto che i calabresi da tutti erano inseriti fra i favoriti per la promozione, il centravanti Simeon Tochukwu Nwankwo, meglio noto come Simy, si è caricato la squadra sulle spalle trovando una continuità di rendimento che riporta alla sua ultima stagione con la maglia del Gil Vicente in Portogallo. Dopo aver segnato cinque reti nelle prime 20 gare di campionato, il nigeriano ha svoltato la propria stagioni andando a segno a ripetizione: sette reti nelle ultime sei presenze da fine febbraio a inizio aprile.

Tutto è iniziato contro il Palermo in casa quando Simy è stato protagonista assoluto con un gol e due assist per il 3-0 finale, poi l’unico passaggio a vuoto contro il Padova (0-0 in trasferta) e infine cinque gare consecutive a segno con una doppietta nel 2-0 sulla Salernitana, il gol del momentaneo 1-0 sul Lecce, un’altra doppietta per sbancare Carpi e infine il gol che ha dato il via alla vittoria sul Perugia nel turno infrasettimanale. Sette reti che hanno portato in dote ben 14 punti facendo respirare la squadra di Stroppa che ora è fuori dalla zona rossa con tre punti di vantaggio su Livorno e Venezia che oggi si scontrerebbero nel play out per decretare la quarta retrocessa. Un momento magico per il nigeriano che a Crotone sperano possa durare il più a lungo possibile.