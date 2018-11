Crotone, i convocati di Oddo: out solo Benali e Nalini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Crotone Massimo Oddo ha diramato le convocazioni per le sfide contro Cremonese – campionato – e Bologna – Coppa Italia – in programma. Assenti gli infortunati Benali e Nalini, c’è il difensore Martella che però contro i grigiorossi non potrà giocare dovendo scontare un turno di squalifica. Questo l’elenco completo:

Portiere: Cordaz, Figliuzzi, Festa

Difensore: Curado, Cuomo, Golemic, Marchizza, Vaisanen, Martella (squalificato in campionato), Vailetti, Sampirisi

Centrocampisti: Rodhen, Firenze, Faraoni, Crociata, Barberis, Molina, Zanellato

Attaccanti: Stoian, Tripicchio, Budimir, Nanni, Simy, Spinelli, Aristoteles