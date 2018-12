© foto di Andrea Rosito

Sono 23 i convocati del Crotone Oddo per la sfida di domani (ore 21) in casa del Benevento:

Portieri: Cordaz, Figliuzzi, Festa.

Difensori: Cuomo, Golemic, Faraoni, Martella, Sampirisi, Valietti,

Centrocampisti: Rodhen, Firenze, Benali, Barberis, Zanellato, Molina,

Attaccanti: Stoian, Nalini, Budimir, Tripicchio, Nanni, Simy, Spinelli, Aristoteles.

Benali, come dichiarato dal mister stesso in conferenza, non è ancora pronto ma è stato chiamato per stare con la squadra e riassaporare le sensazioni della gara.