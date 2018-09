Crotone, i convocati di Stroppa: out Cuomo, rientrano in quattro

SPAL-SASSUOLO, PRONTO LO SPOGLIATOIO NEROVERDE Pronto anche lo spogliatoio, come dimostra la foto pubblicata dal club neroverde mediante il proprio account ufficiale su Twitter. Alle ore 19 allo Stadio Mazza si gioca #SpalSassuolo 💪 #ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/MZYXAGk10G—...

Cristiano Ronaldo, ecco il verdetto: un turno di squalifica in Champions

Napoli, Luperto: "Insigne fondamentale. CR7 è come tutti gli altri"

Nuytinck, splendida rovesciata: ma per la Lega è autogol di Badelj

Torino, Djidji: "Felice dell'esordio. Importante non aver perso"

Euro 2024 sarà giocato in Germania. Battuta la Turchia

Torino, Baselli: "Dopo il ko col Napoli siamo cresciuti in cattiveria"

Torino, Cairo: "Europa? Non dico obiettivo per scaramanzia"

Totti e il secondo Spalletti: "Ora non ti servo più e rompi il cazzo?"

Totti e Braida: "Nel 1988 voleva portarmi al Milan, i miei dissero di no"

Fiorentina, Cognigni: "Rifiutati 40 milioni per Milenkovic. Pezzella leader"

Serie A, live dai campi: Juve e Napoli in campo, out Lykogiannis

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del Crotone Giovanni Stroppa per la sfida contro il Brescia. Unico assente Cuomo a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, mentre rientrano in quattro rispetto alla sfida di Pescara (Barberis, Figliuzzi, Martella e Sampirisi). Questo l'elenco completo:

