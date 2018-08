Crotone, i convocati di Stroppa per il Cittadella: out Barberis

© foto di Federico Gaetano

Ultime sul Crotone, che domani scenderà in campo contro il Cittadella. Il Presidente Gianni Vrenna ha assistito alla rifinitura di questa mattina che si è svolta al centro sportivo “Antico Borgo”. Al termine della seduta, cominciata in sala video e proseguita con due ore di tattica sul campo, mister Stroppa ha diramato l’elenco dei convocati in vista dell’esordio in campionato di domani contro il Cittadella, in programma al Tombolato alle ore 21. La squadra raggiungerà il Veneto con partenza con volo charter dall’aeroporto di Crotone nel pomeriggio. Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Cordaz, Festa.

Difensori: Curado, Cuomo, Golemic, Faraoni, Marchizza, Vaisanen, Martella, Valietti, Sampirisi.

Centrocampisti: Rohden, Benali, Crociata, Molina, Zanellato.

Attaccanti: Firenze, Stoian, Nalini, Suljic, Budimir, Simy, Spinelli.

Indisponibile: Barberis.