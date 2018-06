Crotone, il punto sulla panchina: Stroppa in pole. Due le alternative

© foto di Federico Gaetano

Il Crotone attende l'evolversi della situazione in casa Foggia e continua a corteggiare Giovanni Stroppa. Nella giornata di oggi in Puglia è andato in scena un vertice societario, a cui era presente il tecnico, che però non ha partorito novità rilevanti sul futuro: Stroppa resta quindi sempre in bilico fra la permanenza in rossonero (dove si attendono le decisioni del TFN) e l'addio. Il Crotone per ora attende, ma nella prossima settimana vorrebbe chiudere la questione allenatore per poi iniziare a programmare la campagna acquisti.

Stroppa è in pole, ma le alternative non mancano: la prima è rappresentata da un altro nome caldo nel domino delle panchine come quello di Fabio Grosso del Bari, su cui è forte l'Hellas Verona. È lui l'alternativa numero uno a Stroppa con un terzo incomodo, che però al momento segue a distanza gli avvenimenti, rappresentato dall'ex Benevento Marco Baroni.