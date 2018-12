Crotone, intervento in artroscopia per Crociata. Assente per un mese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Football Club Crotone comunica che il calciatore Giovanni Crociata è stato sottoposto ad intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno. L’intervento è stato eseguito a Bologna. Il calciatore nei prossimi giorni sarà dimesso e si prevede il recupero in almeno un mese.