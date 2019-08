Crotone, le prime parole di Vido: "Gioco dove vogliono, anche in porta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Vido in visita nella sua nuova casa, lo stadio Ezio Scida. Il neo attaccante rossoblù, attraverso il video motivazionale girato questa mattina, è apparso molto carico e determinato e non vede l’ora di fare gioire con le sue reti la Curva Sud. Il bomber pitagorico, a causa di un problema alla mandibola, ha seguito un programma di lavoro differenziato durante il ritiro di Luglio con la sua ex squadra e si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni. Ecco le sue prime dichiarazioni da calciatore del Crotone:

“Sono molto contento di essere qui, sono in una società gloriosa. Sarà sicuramente un campionato difficile, però sono un ragazzo con grandi ambizioni e sono in una squadra che è ambiziosa perciò voglio dare il mio contributo per toglierci belle soddisfazioni insieme. Posso ricoprire tutti i ruoli dell’attacco ma sono a disposizione del mister e dove c’è posto gioco, anche in porta. Caratteristiche? Mi piace avere la palla tra i piedi e da attaccante ovviamente vorrei fare gol ma anche farne fare. Conosco Simy e so che anche a lui piace far fare gol, sia con lui che con gli altri compagni sono sicuro che andrà alla grande”.