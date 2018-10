Crotone, Marchizza: "Vincere aiuta. Con la Salernitana match tosto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Marchizza, difensore di proprietà del Sassuolo attualmente in prestito al Crotone, ha parlato ai canali ufficiali del club calabrese in vista del match contro la Salernitana: "Il successo sul Padova? E' stata una vittoria importante perché eravamo costretti al successo. Le vittorie fanno morale e ci aiuterà ad andare avanti e crescere. La Serie B è complicata, serve sempre avere il giusto atteggiamento. Sicuramente non mi aspettavo tutte queste difficoltà, speravamo di iniziare meglio. Dobbiamo continuare a lavorare. Ringrazio mister Stroppa per la fiducia e la continuità che mi sta dando, cerco sempre di allenarmi al massimo e solo grazie ai risultati col Crotone potrò continuare anche ad indossare la maglia Azzurra. La Salernitana? Sappiamo che è una squadra forte, servirà il giusto atteggiamento. In casa ci teniamo ancora di più a fare bene e a fare la nostra partita".