Crotone, Marrone: "Facciamo le cose giuste e andiamo in A. Conte ha segnato la mia carriera"

vedi letture

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista al difensore del Crotone Luca Marrone: "È dura allenarsi a casa, cerco di seguire il programma del preparatore, cose che si possono fare soltanto in casa o sul terrazzo. Prima dello stop eravamo in crescita fisica e di gioco, dobbiamo farci trovare pronti alla ripresa anche se si riparte da zero, come un nuovo campionato". Cittadella e Spezia, queste sono le squadre che Marrone teme di più per la promozione. Il difensore del Crotone però ha la sua idea: "Preferisco stare davanti, così dipende solo da noi. Se facciamo le cose giuste, andiamo in A". Il centrale del Crotone parla anche di Antonio Conte, il tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio: "Ha segnato la mia carriera. Dalla Primavera mi ha portato a Siena e abbiamo vinto la B. Alla Juve mi ha rivoluto e mi ha insegnato la cultura del lavoro e quella del non mollare mai".