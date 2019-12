Crotone, Marrone: "Soprattutto in casa ci serve ritrovare i tre punti"

Una traversa che gli ha negato il gol che avrebbe significato il pari contro la Salernitana, ma la testa adesso è già oltre. Luca Marrone, difensore del Crotone, però, è partito proprio dal match contro i granata per fare un punto della situazione ai canali ufficiali del club: “Dispiace perché la prestazione c’è stata, sicuramente e potevamo raccogliere almeno un punto, più che altro per il morale. È stata una partita un po’ strana, decisa dagli episodi, e mi dispiace non aver fatto il gol che poteva cambiare qualcosa; proprio gli episodi ultimamente non sono dalla nostra parte ma dobbiamo cercare di portarli dalla parte giusta”.

Sul prossimo confronto contro il Livorno: “Sappiamo che, soprattutto in casa, dobbiamo cercare di raccogliere punti e sarà importante raccoglierne tre per andare avanti con la classifica. Dobbiamo, come ho detto prima, migliorare quello che ci gira male per portarlo dalla nostra parte. Anche a Salerno, alla fine, abbiamo fatto una buona gara, manca poco, perché la mentalità e gli atteggiamenti giusti li abbiamo”.

Conclude: “Questo campionato ci ha insegnato che chiunque può battere chiunque, quindi sappiamo che sarà una gara difficile dove servirà il nostro giusto atteggiamento per portare a casa l’intera posta”.