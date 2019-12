Crotone, Marrone: "Vittoria che vale, possiamo toglierci soddisfazioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Marrone, difensore del Crotone, ha così parlato a DAZN al termine della partita vinta 1-2 dalla sua squadra in casa del Frosinone, con gol decisivo segnato proprio da lui: "Vittoria che vale moltissimo, ci abbiamo sempre creduto, con spirito di squadra. Qua non è facile per nessuno, il Frosinone è costruito per vincere ma abbiamo dimostrato che colpo su colpo ci si poteva fare".

Il gol nasce dagli allenamenti?

"Proviamo spesso gli schemi, sono stato bravo e fortunato. Bene così".

C'è tanta difesa in questa vittoria.

"Uniti possiamo dare fastidio a tutti, e la difesa parte dagli attaccanti. Si sono sacrificati molto. E per fortuna c'è Alex Cordaz in porta a darci grande mano".

Marrone ormai è un difensore.

"Sì, mi trovo bene in mezzo ai tre. Sono contento che il mister mi stia dando fiducia. Vogliamo spingere sull'acceleratore e trovare continuità prima della sosta".

Che bilancio per questi mesi di 2019?

"Siamo partiti forte, poi c'è stato un piccolo calo ma più di risultati che di prestazione. Ora continuiamo così".

Guardate al secondo posto?

"Guardiamo partita per partita, la B è lunga, difficile e piena di rivelazione come il Pordenone di quest'anno. Lavoriamo, facciamo quello che chiede il mister e possiamo toglierci soddisfazioni".

A chi dedica il gol?

"Dedico alla mia famiglia, e a Sergio (Mascheroni, ndr) che è sempre nei nostri ricordi".