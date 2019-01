Crotone, Martella verso il ritorno al Perugia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bruno Martella dovrebbe salutare a breve il Crotone, dopo quattro anni e mezzo vissuti in Calabria. L'esterno mancino, ex Sampdoria, potrebbe tornare al Perugia. Secondo La Gazzetta dello Sport giovedì potrebbe essere la giornata decisiva. Il classe '92 ha già vestito la maglia degli umbri, nella stagione 2012-13 in Lega Pro.