Crotone, match point per la A. Stroppa: "Un risultato che mai come oggi è nelle nostre mani"

vedi letture

Domani a Livorno il Crotone potrebbe portare a casa la matematica promozione in Serie A. Alla vigilia del match il tecnico dei calabresi Giovanni Stroppa ha risposto alle domande della stampa:

Come sta la squadra? C’è qualcuno, oltre a Zak, che non sarà disponibile per la gara di domani?

"Probabilmente anche Curado sarà out a causa di un problema muscolare. Non vogliamo rischiarlo. Lo gestiremo. Per il resto tutti disponibili".

Cosa servirà per avere la meglio sul Livorno che è già retrocesso ma proprio per questo sarà libero di testa? Giocare contro squadre che non hanno nulla da perdere che insidie può nascondere?

"Non devo pensare al Livorno e a quello che farà. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare, continuando su quello che abbiamo fatto finora. Con grande attenzione nei particolari. Solo così potremo portare a casa il risultato che vogliamo".

Contro il Livorno si cercherà una vittoria ma quanto è importante anche segnare il maggior numero di gol per incrementare la differenza reti?

"Sono discorsi che affronteremo se ci sarà la possibilità di farlo. Adesso contano solo i tre punti".

Per quanto riguarda la formazione iniziale è prevedibile un turnover in previsione dell’incontro ravvicinato di lunedì contro il Frosinone?

"Nessun turnover. Domani giocherà la formazione migliore, con quelli che abbiamo a disposizione. Stiamo bene".

Stroppa con il Crotone anche per il prossimo anno? Il Presidente proprio oggi in un’intervista l’ha confermata alla guida tecnica

"C'è un'opzione nel contratto, anche se delle volte non servono le cose scritte. Al di la di questo è meglio pensare non a Stroppa, ma al Crotone che deve conseguire un risultato troppo importante. Un risultato che mai come oggi è nelle nostre mani. I personalismi sono rimandati a dopo".

Domani potrebbe essere il giorno della promozione. Però anche vincendo dovrete aspettare l’esito della gara dello Spezia, dunque l’eventuale promozione potrebbe arrivare mentre sarete in volo di ritorno da Livorno...

"Il pensiero è solo alla partita e non a quello che può succedere".

Come si sente Lei mister, cosa sta provando dentro

"Sono sereno e determinato nel preparare la partita di domani. Quella contro il Livorno è l'ennesima finale".

Si aspetta un Livorno spensierato e aggressivo?

"Non lo so. Non so cosa troveremo".