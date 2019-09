© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Maxi Lopez, attaccante del Crotone, ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata contro l'Empoli. "C'è tanto entusiasmo e tanta voglia, peccato che non sono riuscito a segnare. Abbiamo fatto un passo in avanti, dalla prossima non dobbiamo perdonare gli avversari. Dobbiamo iniziare a correre un pò, sono tre settimane che mi alleno. Mi sono girato bene, con più minuti in campo posso dare qualcosa in più. Ho trovato una squadra con tanta voglia di crescere con ragazzi umili, mi sento uno di loro".