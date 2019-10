Crotone, Messias. "Buon avvio dell'Entella, ma in casa dobbiamo vincere"

© foto di Andrea Rosito

Una categoria nuova, la Serie B, per Walter Junior Messias, ma il numero 30 del Crotone, reduce dall'esperienza al Gozzano, ha impiegato poco tempo per adattarsi alla nuova realtà. Come ha confermato ai microfoni ufficiali del club: “Per me si tratta di una nuova esperienza in una categoria in cui non avevo mai giocato prima, ma mi sono subito adattato bene anche grazie ai compagni che mi hanno integrato nel migliore dei modi e che sanno giocare a calcio: tutto è stato più facile. Sono contento per questo inizio di stagione, ma bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo per crescere di gara in gara e fare qualcosa di importante: anche se prima dobbiamo centrare la salvezza”.

Nota poi sul prossimo avversario, l'Entella: “Sono tutte gare difficili in Serie B, l'Entella ha per altro gli stessi nostri punti. Sono partiti bene in campionato, come tutte le neo promosse, e noi dobbiamo stare attenti: in casa abbiamo fatto un po’ di fatica a segnare e vincere, dobbiamo prestare maggiore attenzione per chiudere prima le gare. Giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi che sono un’arma in più per fare bene”.