Crotone, Messias: "Sarebbe un sogno la Serie A, contento del gol"

Al termine della gara tra Crotone e Salernitana, conclusasi 1-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn Junior Messias, autore del gol del pareggio rossoblù. Queste le sue parole:

Partiamo dalla punizione del gol.



"Sono stato felice sulla punizione. Era importante rientrare in partita subito dopo preso gol".

E' stata una partita difficile anche sotto il punto di vista mentale?



"Noi eravamo sempre in partita mentalmente, ma giocare contro una squadra che fa poco calcio è difficile. Sono partite difficili da affrontare, ma abbiamo dimostrato di essere sempre sul pezzo in campo".

Mancano nove punti, davvero poco, alla promozione.



"Dobbiamo guardare partita per partita, finché non c'è la matematica dobbiamo restare umili perché nel calcio può succedere qualsiasi cosa".

Sei arrivato in B a 29 anni, ora forse addirittura in Serie A.



"Una pagina in più che sarei contento di mettere sulla mia storia. Un grande sogno".

La Salernitana è stata brava a chiudervi tutti gli spazi.



"Sì, come detto prima hanno giocato poco calcio. Mi tenevano sempre la maglia e non mi lasciavano giocare, quando è così non è mai semplice sbloccare la partita".

State bene fisicamente e mentalmente. Settimana prossima c'è il Livorno, che partita sarà?



"Dobbiamo andare lì con la testa giusta, sono sempre partite difficili".

Ti aspettavi un simile campionato da parte tua e del Crotone?



"Abbiamo lavorato per questo. Siamo contenti di essere dove siamo".

La dedica sul gol?



"A mia moglie, ai miei figli e a Sergio (Mascheroni, preparatore rossoblù scomparso ndr)".