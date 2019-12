Crotone, Messias: "Soffrivo per il gol, voglio fare come CR7"

© foto di Andrea Rosito

L'attaccante del Crotone Messias ha commentato la vittoria ottenuta per 3-0 contro il Trapani ai microfoni di Dazn: “Aspettavo da tanto tempo questo gol: spero di continuare a segnare e di aiutare il Crotone a raggiungere la promozione. Potevo raddoppiare e chiudere prima la partita con quell'occasione che ho sprecato, ma penso che il mister sia contento lo stesso. A chi lo dedico? Alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli, soffrivano tutti con me per questa mancanza del gol, e poi anche a questi splendidi tifosi. Tutti aspettavano il gol: è arrivato insieme alla vittoria, ora ci godiamo la pausa e poi riprendiamo ancora più forti. Crotone è una piazza importante con grandi ambizioni, sono contento di essere qui. Obiettivi? Parleremo ad aprile, vedremo dove saremo. Dobbiamo ancora lavorare e migliorare, cercando sempre di dare il massimo. Io credo in Dio, se sono arrivato adesso a questi livelli è giusto così: spero di fare come Cristiano Ronaldo, di arrivare ad offrire grandi prestazioni anche a 40 anni”.