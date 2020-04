Crotone, Messias: "Sogno la Serie A. Abbiamo fatto qualcosa di bello e veramente grande"

Ospite delle colonne di TuttoB.com Junior Messias, attaccante rivelazione di quest’anno a Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale e sulla stagione della formazione pitagorica: "Abbiamo fatto qualcosa di bello e di grande - spiega -, dominando quasi tutte le gare. Sono poche le squadre che ci hanno messo veramente in difficoltà. Penso che non siamo secondi in classifica per caso, mentre a livello personale sono contento ma anche un po' deluso dai numeri perché potevo fare di più. Però va bene così. Il futuro? Sogno di giocare in serie A con il Crotone per poterci confrontare con le grandi squadre. Speriamo di essere lì tra un anno".